Боец Bellator Чапман был застрелен

30-летний американский боец, выступающий в Bellator в лёгком весе, Исаия Чапман был застрелен возле своего дома, сообщает журналист Дэвид Маккини в «Твиттере». Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу, выразив свои соболезнования семье спортсмена.
«Выдающийся боец Исаия Чапман был застрелен вчера вечером возле своего дома в Акроне. Ужасные новости», — написал Маккини.
Чапман был бойцом ММА в течение 10 лет. В 2010 году он провёл свой первый любительский бой, который он выиграл. Исаия быстро стал профессионалом и дебютировал в 2012 году. Последний раз он выходил в октагон в 2019 году, уступив Патрику Миксу на Bellator 232. За карьеру в ММА на счету Чапмана 9 побед и 4 поражения. 5 из 9 побед были одержаны досрочно. В 2014 году он уступил российскому бойцу Тимуру Валиеву единогласным решением судей на турнире WSOF 13.
- 9 апреля 2020
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
22:00
-
21:01
-
19:23
-
18:58
-
17:40
-
16:43
-
16:03
-
14:58
-
14:00
-
13:01
-
12:08
-
11:40