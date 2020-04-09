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Боец Bellator Чапман был застрелен

Боец Bellator Чапман был застрелен
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

30-летний американский боец, выступающий в Bellator в лёгком весе, Исаия Чапман был застрелен возле своего дома, сообщает журналист Дэвид Маккини в «Твиттере». Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу, выразив свои соболезнования семье спортсмена.

«Выдающийся боец Исаия Чапман был застрелен вчера вечером возле своего дома в Акроне. Ужасные новости», — написал Маккини.

Чапман был бойцом ММА в течение 10 лет. В 2010 году он провёл свой первый любительский бой, который он выиграл. Исаия быстро стал профессионалом и дебютировал в 2012 году. Последний раз он выходил в октагон в 2019 году, уступив Патрику Миксу на Bellator 232. За карьеру в ММА на счету Чапмана 9 побед и 4 поражения. 5 из 9 побед были одержаны досрочно. В 2014 году он уступил российскому бойцу Тимуру Валиеву единогласным решением судей на турнире WSOF 13.

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