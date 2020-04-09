Гаджиев признался, что поболеет за Фергюсона в бою с Гэтжи

Российский промоутер Камил Гаджиев сообщил, что будет болеть за Тони Фергюсона, который 18 апреля сразится с Джастином Гэтжи, по той причине, что победитель этого поединка, по словам президента UFC Дэны Уайта, в сентябре встретится с Хабибом Нурмагомедовым.
«Болеть буду за Фергюсона ради сохранения их последующего боя с Хабибом, пусть это и будет шестая попытка», — написал промоутер в своём «инстаграме».
Напомним, изначально соперником Фергюсона в поединке 18 апреля должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Поединок бойцов сорвался уже в пятый раз.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова спародировал тренировки Фергюсона.
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