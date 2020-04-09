Поветкин: хотелось бы провести реванш с Владимиром Кличко и Джошуа

Российский супертяжеловес Александр Поветкин признался, что не рассматривает вариант с завершением боксёрской карьеры и хотел бы провести реванш против украинца Владимира Кличко.



«Пока нет желания бросить бокс. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. Если говорить, с кем больше хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко. Но я не оставляю надежд, что и с Джошуа ещё встречусь. Однако мой самый сложный бой в карьере – с Марко Хуком.



Перенос боя с Диллианом Уайтом на меня никак не повлияет. Сейчас нужно дождаться окончательных подтверждений даты. Да, уже анонсировано, что поединок перенесён на 4 июля. В таком случае в начале мая мы уже должны поехать на сборы. Если всё будет нормально, то в Кисловодск. Но пока тяжело говорить о подготовке.



На пресс-конференции Уайт вёл себя нормально, особо не понтовался. С ним нормальные отношения, а там посмотрим. Трудно ли меня вывести из себя? Трудно сказать. Наверное, можно. Но этого никому не удавалось», — сказал Поветкин во время трансляции в «инстаграме» промоутерской компании «Мир бокса».