Поветкин: хотелось бы провести реванш с Владимиром Кличко и Джошуа

Российский супертяжеловес Александр Поветкин признался, что не рассматривает вариант с завершением боксёрской карьеры и хотел бы провести реванш против украинца Владимира Кличко.
«Пока нет желания бросить бокс. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. Если говорить, с кем больше хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко. Но я не оставляю надежд, что и с Джошуа ещё встречусь. Однако мой самый сложный бой в карьере – с Марко Хуком.
Перенос боя с Диллианом Уайтом на меня никак не повлияет. Сейчас нужно дождаться окончательных подтверждений даты. Да, уже анонсировано, что поединок перенесён на 4 июля. В таком случае в начале мая мы уже должны поехать на сборы. Если всё будет нормально, то в Кисловодск. Но пока тяжело говорить о подготовке.
На пресс-конференции Уайт вёл себя нормально, особо не понтовался. С ним нормальные отношения, а там посмотрим. Трудно ли меня вывести из себя? Трудно сказать. Наверное, можно. Но этого никому не удавалось», — сказал Поветкин во время трансляции в «инстаграме» промоутерской компании «Мир бокса».
- 9 апреля 2020
-
10:04
-
09:48
-
09:38
-
09:00
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
22:00
-
21:01
-
19:23
-
18:58
-
17:40
-
16:43
-
16:03
-
14:58