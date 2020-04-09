Бивол: готов встретиться с Канело во втором среднем весе, моя цель не гонорар

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что намерен провести поединок с Саулем Альваресом во втором среднем весе и готов сделать это, как только разрешится ситуация с пандемией коронавируса.



«Уже больше года говорю, что хочу, готов и имею такую возможность спуститься во второй средний вес и провести бой с Канело. Я не прекращаю тренировки во время пандемии коронавируса и видел в соцсетях, что Канело тоже тренируется.



Я знаю, что моя команда и Golden Boy Promotions обсуждали эту возможность, и мы готовы провести этот бой на очень разумных финансовых условиях. В отличие от многих других претендентов, моя цель не гонорар, а бой против сильнейшего боксёра мира. Я знаю, что могу победить его, и после этого боя я воспользуюсь плодами победы», — приводит слова Бивола сайт промоутерской компании «Мир бокса».