Нурмагомедов приглашал в UFC двукратного чемпиона ОИ по борьбе Власова

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассказал, что действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов предлагал ему организовать бой в промоушене.

«У меня был разговор с Хабибом. Он мне говорит: «Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять боёв, давай, третью Олимпиаду выиграешь, бой организуем, заработаешь много денег». Я сказал, что посмотрим. Но пока серьёзно не думал, честно говоря.

Очень много сил и нервов отнимает олимпийский путь, олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции и желания в настоящий момент связаны с борьбой и третьей олимпийской медалью», — приводит слова Власова ТАСС.

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