А. Емельяненко: офисные работники ждут пятницы, чтобы нажраться в хлам. А меня не тянет

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к алкоголю, а также о пари, по условиям которого он не должен был употреблять спиртные напитки целый год.
«Да это не я целый год не пить пообещал, это так с «Патриотом» в спортзале слово за слово зацепились. Говорю: «Да я год легко пить не буду». Давай. Так вот получилось, что просто поспорили. Я легко могу обходиться без спиртного. Меня не тянет, как пивных фанатов или болельщиков, пойти перед телевизором сесть пивка нажраться. Либо офисных работников, которые ждут пятницы, чтобы нажраться в хлам. В субботу отваляться, в воскресенье оттаять и в понедельник на работу. Я так не живу, я постоянно в спортзале.
Если я пью, говорил уже об этом сто раз, об этом знают все. Появляются люди, которые начинают цеплять, провоцировать. Ну дашь кому-то подзатыльник, бегут жаловаться. Заявление в кармане, мол, Емельяненко побил, посадите его в тюрьму.
Я должен исправляться? Я не знаю, от чего я должен исправиться. Я каким был, такой и есть. От чего исправляться? Под кого-то стелиться я не собираюсь. Бегать, как большинство из окружения некоторых. Федюша-Федюша. Кого-то облизывать, для меня это неприемлемо», – сказал Емельяненко в эфире YouTube-канала «Редакция».
Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Изначально поединок был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новая дата боя — 24 июля.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, ещё один бой завершился вничью.
- 9 апреля 2020
-
13:00
-
11:25
-
10:18
-
10:04
-
09:48
-
09:38
-
09:00
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
22:00
-
21:01
-
19:23
-
18:58
-
17:40