А. Емельяненко: офисные работники ждут пятницы, чтобы нажраться в хлам. А меня не тянет

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к алкоголю, а также о пари, по условиям которого он не должен был употреблять спиртные напитки целый год.



«Да это не я целый год не пить пообещал, это так с «Патриотом» в спортзале слово за слово зацепились. Говорю: «Да я год легко пить не буду». Давай. Так вот получилось, что просто поспорили. Я легко могу обходиться без спиртного. Меня не тянет, как пивных фанатов или болельщиков, пойти перед телевизором сесть пивка нажраться. Либо офисных работников, которые ждут пятницы, чтобы нажраться в хлам. В субботу отваляться, в воскресенье оттаять и в понедельник на работу. Я так не живу, я постоянно в спортзале.



Если я пью, говорил уже об этом сто раз, об этом знают все. Появляются люди, которые начинают цеплять, провоцировать. Ну дашь кому-то подзатыльник, бегут жаловаться. Заявление в кармане, мол, Емельяненко побил, посадите его в тюрьму.



Я должен исправляться? Я не знаю, от чего я должен исправиться. Я каким был, такой и есть. От чего исправляться? Под кого-то стелиться я не собираюсь. Бегать, как большинство из окружения некоторых. Федюша-Федюша. Кого-то облизывать, для меня это неприемлемо», – сказал Емельяненко в эфире YouTube-канала «Редакция».



Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Изначально поединок был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новая дата боя — 24 июля.



На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, ещё один бой завершился вничью.

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