Напарник Макгрегора встал на защиту Хабиба, которого обвиняют в срыве боя с Фергюсоном

Боец смешанных единоборств Артём Лобов, который входит в команду Конора Макгрегора, прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина. Многие заподозрили, что Нурмагомедов нарочно снялся с поединка, и обвинили его в срыве боя.
Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон сорвался уже в пятый раз.
«Нужно быть справедливым и признать, что это, вероятно, единственный случай, когда он выбыл и вроде как оправданно. Прошлые разы и со стороны Тони, и со стороны Хабиба оправдать нельзя.
Сейчас нужно признать, что весь мир закрылся. Авиаперелёты чрезвычайно сложно организовать. В этой ситуации я бы не стал перекладывать вину на него.
До сих пор неизвестно место боя. Для бойца готовиться в таких условиях — это абсолютный ад. Все сидят по домам, но как-то нужно умудряться готовиться, проводить спарринги по грэпплингу, бороться, делать вес. Очень тяжёлая ситуация», — цитирует Лобова Allboxing.
Также посмотрите видео, как Макгрегор попытался ударить Хабиба на взвешивании.
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