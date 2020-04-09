Менеджер Бивола: Канело всегда говорит «нет», когда в разговоре возникает имя Дмитрия

Менеджер Вадим Корнилов, представляющий интересы чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, рассказал, что Саулю Альваресу уже поступали предложения о бое с россиянином, но тот отвечал отказом.
«Мы готовы договориться на более разумных условиях, чем предыдущие соперники Канело. Для Дмитрия это прежде всего возможность одержать победу над одним из лучших боксёров мира.
Я слышал, что DAZN и другие заинтересованные стороны поддерживают идею этого боя, но когда имя Бивола возникает в разговоре с Канело, он всегда говорит «нет», хотя я не знаю, можно ли этому верить. Было бы здорово узнать, готов ли он к боям против других топовых чемпионов своего веса, которые выступают на той же платформе и готовы договориться на простых и приемлемых условиях, так как таких боксёров немного. Я твёрдо уверен, что бой против Дмитрия Бивола во втором среднем весе будет самой сложной проверкой для Канело», — приводит слова Корнилова сайт промоутерской компании «Мир бокса».
- 9 апреля 2020
-
17:50
-
16:20
-
16:00
-
15:01
-
14:01
-
13:00
-
11:25
-
10:18
-
10:04
-
09:48
-
09:38
-
09:00
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50
-
22:59