Менеджер Бивола: Канело всегда говорит «нет», когда в разговоре возникает имя Дмитрия

Менеджер Вадим Корнилов, представляющий интересы чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, рассказал, что Саулю Альваресу уже поступали предложения о бое с россиянином, но тот отвечал отказом.

«Мы готовы договориться на более разумных условиях, чем предыдущие соперники Канело. Для Дмитрия это прежде всего возможность одержать победу над одним из лучших боксёров мира.



Я слышал, что DAZN и другие заинтересованные стороны поддерживают идею этого боя, но когда имя Бивола возникает в разговоре с Канело, он всегда говорит «нет», хотя я не знаю, можно ли этому верить. Было бы здорово узнать, готов ли он к боям против других топовых чемпионов своего веса, которые выступают на той же платформе и готовы договориться на простых и приемлемых условиях, так как таких боксёров немного. Я твёрдо уверен, что бой против Дмитрия Бивола во втором среднем весе будет самой сложной проверкой для Канело», — приводит слова Корнилова сайт промоутерской компании «Мир бокса».