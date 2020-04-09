Усик — об отношении к России: люди не виноваты, что наши царьки что-то не поделили

Украинский боксёр Александр Усик поделился мыслями о взаимоотношениях между Россией и Украиной.



«У меня очень много знакомых, друзей есть в России, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. Что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются, а мы друг друга хаем, обзываем. Я столько за всё это время услышал, что я сепар, ватник, малорос. Там столько названий, что мне кажется, что можно песню под это придумать. Людям не нравится, что я не соответствую их ожиданиям, они ждут чего-то. Не надейтесь на людей, на людей нельзя надеяться, надо надеяться на бога.



А то, что происходит, — это просто жестянка, страшная жестянка. Пройдёт большое количество времени, дай бог его пройдёт мало, мы будем об этом вспоминать и говорить: «Как мы могли такое допустить?» И такое будет.



На самом деле, если мы ждём какой-то помощи извне, то это очень плохо. Мы должны сами себе помочь, соседа не бить, не обзывать его, если ему нравится красный цвет, а кому-то зелёный, кому-то синий, а кому-то белый. Всех людей объединяет одно — если разрезать им руку, то у всех потечёт кровь красного цвета. Сердце бьётся. Мама есть у каждого.



То, что меня люди отсылают куда-то там ехать жить, я никуда не поеду. Здесь моя страна, здесь я живу. Если бы я хотел уехать, то уже давно бы это сделал. И предложений было немало, не только от России, а ещё от ряда стран. Если бы я захотел — уже давно бы уехал. И жил бы себе припеваючи, учились бы детки себе, и я бы уже забыл. Но я немного другой человек. Мне хорошо здесь, на Украине. Где родился, там и пригодился. Я там чужак», — сказал Александр Усик в интервью «Эху Киева».