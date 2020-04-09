Усик — об отношении к России: люди не виноваты, что наши царьки что-то не поделили

Украинский боксёр Александр Усик поделился мыслями о взаимоотношениях между Россией и Украиной.
«У меня очень много знакомых, друзей есть в России, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. Что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются, а мы друг друга хаем, обзываем. Я столько за всё это время услышал, что я сепар, ватник, малорос. Там столько названий, что мне кажется, что можно песню под это придумать. Людям не нравится, что я не соответствую их ожиданиям, они ждут чего-то. Не надейтесь на людей, на людей нельзя надеяться, надо надеяться на бога.
А то, что происходит, — это просто жестянка, страшная жестянка. Пройдёт большое количество времени, дай бог его пройдёт мало, мы будем об этом вспоминать и говорить: «Как мы могли такое допустить?» И такое будет.
На самом деле, если мы ждём какой-то помощи извне, то это очень плохо. Мы должны сами себе помочь, соседа не бить, не обзывать его, если ему нравится красный цвет, а кому-то зелёный, кому-то синий, а кому-то белый. Всех людей объединяет одно — если разрезать им руку, то у всех потечёт кровь красного цвета. Сердце бьётся. Мама есть у каждого.
То, что меня люди отсылают куда-то там ехать жить, я никуда не поеду. Здесь моя страна, здесь я живу. Если бы я хотел уехать, то уже давно бы это сделал. И предложений было немало, не только от России, а ещё от ряда стран. Если бы я захотел — уже давно бы уехал. И жил бы себе припеваючи, учились бы детки себе, и я бы уже забыл. Но я немного другой человек. Мне хорошо здесь, на Украине. Где родился, там и пригодился. Я там чужак», — сказал Александр Усик в интервью «Эху Киева».
- 9 апреля 2020
-
18:46
-
17:50
-
16:20
-
16:00
-
15:01
-
14:01
-
13:00
-
11:25
-
10:18
-
10:04
-
09:48
-
09:38
-
09:00
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50