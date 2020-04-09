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Ушёл из жизни тренер по боксу Увайс Байсангуров

Ушёл из жизни тренер по боксу Увайс Байсангуров
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

На 59-м году ушёл из жизни известный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров. Он известен тем, что воспитал чемпиона мира WBО и IBO в первом среднем весе, своего племянника Заурбека Байсангурова.

«Сегодня получил сообщение о том, что умер Увайс Байсангуров — великий человек, великий тренер. Мне повезло, я был с ним очень давно знаком. Мы у одного тренера занимались вместе. И он воспитал великих боксёров: Заурбека Байсангурова, который стал чемпионом мира, Хусейна и Хасана Байсангуровых. Хасан бился за титул чемпиона мира. Хусейн, можно сказать, был абсолютным чемпионом, владел интерконтинентальными поясами практически всех федераций.

С нами больше нет очень хорошего, интеллигентного, умного и очень мудрого человека, воспитавшего целую плеяду известных боксёров. У меня с ним были очень хорошие отношения. Я ему пообещал, что его мальчишкам дам шанс стать чемпионами мира. И я постараюсь это сделать!» — приводит слова генерального директора «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисова пресс-служба организации.

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