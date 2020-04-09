Намаюнас снялась с турнира UFC 249 из-за смерти двух членов семьи от коронавируса
Поздней ночью 9 апреля стало известно, что экс-чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас не выступит на турнире UFC 249. Сначала причина не разглашалась.
Теперь же стало известно, что американка литовского происхождения отказалась от возможности провести реванш с Джессикой Андраде из-за драмы личного характера. Пандемия коронавируса забрала у спортсменки двух членов семьи. С заявлением по этому поводу выступил агент Намаюнас Брайан Батлер.
«Она надеется вернуться в октагон как можно быстрее. Но в столь тяжёлое время мы просим людей уважать личную жизнь Роуз», — приводит слова функционера New York Post.
Напомним, встреча Роуз Намаюнас и Джессики Андраде должна была стать соглавным событием турнира UFC 249.
Фергюсон может стать чемпионом и без Хабиба, а UFC 249 набили звёздами первой величины
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Намаюнас пропустит турнир UFC 249
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