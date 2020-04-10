Усик: чей Крым? Да хрен с ним. Люди, которые там — это и есть Крым

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик недоволен политикой действующей украинской власти по отношению к своим гражданам на Донбассе и в Крыму. По его словам, руководство Украины в первую очередь интересует территория, а не люди.
«Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы кричим: «Территория, чей Крым?» Да хрен с ним, люди, которые там — это и есть Крым. На Донбассе, везде — люди. Мы забываем о людях. Территория, территория. Хорошо, территория, и что? А люди, которые там живут, они не самое ценное, что там?
Нам вообще без разницы, кто там живет, как они живут, что у них происходит. Вы представляете, чтобы два миллиона крымчан переехали в Киев или куда-то там еще. Куда они поедут? Без ничего, без никого. Мы об этом не думаем.
Люди никого не интересуют, а интересует территория. Я в первую очередь переживаю за людей, реально об этом думаю иногда. Может я об этом не говорю, но я думаю, а как они там? В Крыму — понятно, а в Донецке, Луганске? То, что происходит, это большая беда, умирает очень много людей», — рассказал Усик в интервью, размещённом на канале «Эхо-Киева» в YouTube.
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