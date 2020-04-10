UFC выступила с заявлением об отмене 249-го номерного турнира
UFC отреагировала на отмену турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля.
«В то время как организация была полностью готова провести турнир UFC 249, ESPN попросил отложить этот ивент и все последующие события на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. UFC с нетерпением ожидает возобновления полного расписания турниров как можно скорее», — говорится в заявлении в «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и мог встретиться с Нурмагомедовым.
UFC 249 отменён: в ESPN запретили Уайту проводить бои в резервации. Хабиб был прав? LIVE
Дэна объявил об отмене очень крутого ивента. Подробности на «Чемпионате».
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