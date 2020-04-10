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UFC выступила с заявлением об отмене 249-го номерного турнира

UFC выступила с заявлением об отмене 249-го номерного турнира
Бокс/ММА / UFC 0

UFC отреагировала на отмену турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля.

«В то время как организация была полностью готова провести турнир UFC 249, ESPN попросил отложить этот ивент и все последующие события на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. UFC с нетерпением ожидает возобновления полного расписания турниров как можно скорее», — говорится в заявлении в «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и мог встретиться с Нурмагомедовым.

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