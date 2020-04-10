Девушка — боец UFC показала новое фото, на котором она полностью обнажена

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в «Инстаграм» новое фото откровенное фото с мужем Остином Вандерфордом.
Ванзант и Вандерфорд полностью обнажены на фото, однако интимные места удачно прикрыты спортивными снарядами.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, ранее спортсменка показала фото с домашней тренировки, где она и её муж тренируются полностью обнажёнными, а затем продемонстрировала ещё один снимок, где интимные места удачно прикрыты бокалами.
Посмотреть, как выглядит Ванзант, можно на другой фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Также посмотрите видео, как Тайсон Фьюри станцевал в забавных трусах.
- 10 апреля 2020
-
03:30
-
03:13
-
02:21
-
01:32
-
00:50
-
00:34
- 9 апреля 2020
-
23:33
-
22:25
-
21:29
-
20:41
-
20:01
-
18:46
-
17:50
-
16:20
-
16:00
-
15:01
-
14:01
-
13:00
-
11:25
-
10:18
-
10:04
-
09:48
-
09:38
-
09:00
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42