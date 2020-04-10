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Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249

Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены турнира UFC 249.

«Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и мог встретиться с Нурмагомедовым.

Турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса
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