Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены турнира UFC 249.
«Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».
Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и мог встретиться с Нурмагомедовым.
Турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса
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