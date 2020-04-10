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Фергюсон отреагировал на отмену UFC 249

Фергюсон отреагировал на отмену UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Изначально соперником Фергюсона в главном бое вечера должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, затем его заменили на Джастина Гэтжи.

«Уверен, для этого есть веская причина, давайте смотреть на вещи реально. Мне же нужно продолжать сохранять веру, нужно держаться.

Я просто намерен собирать трофеи и продолжать делать то же самое, что и раньше. Каждое утро я просыпаюсь, читаю молитву, обнимаю сына, целую жену и работаю над собой.

Не перестану улыбаться и тренироваться. Я же очень худой, хочу накачать мышцы, буду стараться изо всех сил», — приводит слова Фергюсона издание Orange County Register.

Также посмотрите видео «безбашенных» тренировок Фергюсона.

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