«Найдёте рейс — не забудьте набрать Путину». Менеджер Хабиба посмеялся над отменой UFC 249

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него.
«Куда сейчас лететь нужно? Как найдёте рейс, не забудьте набрать Путину», — написал Магомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/stories/rizvan_magomedov/?hl=ru
Также посмотрите видео, как Хабиб «убивает» снаряд в зале Махачкалы.
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