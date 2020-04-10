Источник: отменить UFC 249 заставил губернатор Калифорнии

По информации New York Times, турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, заставил отменить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Издание утверждает, что губернатор позвонил руководству компании Disney, которая владеет ESPN, где должен был состояться показ UFC 249, и потребовал отменить турнир, который планировалось провести в казино в одной из индейских резерваций на севере Калифорнии.

Напомним, изначально главным боем вечера должен был стать поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона, но Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

Ранее Ризван Магомедов, менеджер Нурмагомедова, посмеялся над отменой турнира UFC 249.

«Найдёте рейс — не забудьте набрать Путину». Менеджер Хабиба посмеялся над отменой UFC 249