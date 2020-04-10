«Хабиб молодец, что не поехал». Мехонцев прокомментировал отмену UFC 249

Российский боксёр Егор Мехонцев прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Нурмагомедов лишился возможности вылететь из России из-за карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него.

«Все боксёрские турниры отменены. Наша сборная команда России уехала в Лондон, чтобы отбираться на Олимпийские игры. Провели по несколько боёв, турнир отменили, и все разъехались по домам. При мне такое случается впервые. Сейчас запретили все массовые мероприятия. Есть же закон. Если они хотели провести турнир UFC как-то в обход закона, то такого быть не должно.

До этого хотели провести этот турнир без зрителей. Но есть же два боксёра, у них команды, где с одной стороны находятся как минимум три-четыре человека. Также есть судьи, хронометрист, бригада скорой помощи, телевизионная бригада, охрана. Посчитайте, сколько человек получается. Это уже массовое скопление людей.

Хабиб молодец, что не поехал. Возможно, он предвидел эту ситуацию, может, случайно, может, Аллах ему помог. Человек не может быть в своей пиковой форме несколько раз в год, он подводит её к определённому моменту. Потом всё это утрачивается. Сейчас же Хабиб особо не нагружал организм, оставшись в плюсе. Когда вся эта пандемия закончится, он может выступать с новыми силами», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова спародировал тренировки Фергюсона.