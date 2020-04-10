Майк Тайсон: боксёры всегда будут зарабатывать больше бойцов MMA
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон выразил мнение, что бойцы ММА получают незаслуженно мало денег.
«В смешанных единоборствах больше просмотров, чем в боксе. Но боксёры всегда будут зарабатывать больше бойцов ММА. Сложно объяснить, почему так происходит. В этом нет никакого смысла. Не могу это объяснить. Но я считаю, что бойцам ММА явно недоплачивают. Поединки там зрелищные и сексуальные. Но платят бойцам реально мало», — приводит слова Тайсона Boxing Scene.
53-летний Тайсон начал карьеру в профессиональном боксе в 1985 году, когда ему было 18 лет. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.
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