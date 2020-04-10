«Глупость и чушь». Минаков поддержал Хабиба, которого обвиняли в срыве боя с Фергюсоном

Российский боец MMA Виталий Минаков прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса и поддержал Хабиба Нурмагомедова, которого ранее обвиняли в срыве боя с Тони Фергюсоном.

Изначально главным боем UFC 249 должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него.

«Только Хабиб и его команда знают, что происходит у них внутри. Мы лишь получаем сплетни и слухи. Также мы не знаем, что происходит в самой организации. Вся информация не выдаётся, и это правильно. Те решения, которые были приняты, были согласованы с UFC, и если даже была возможность провести этот турнир, то из-за сложившихся обстоятельств и она уже ушла.

Мне, откровенно говоря, смешно слушать мнения, что кто-то кого-то испугался и очередной раз соскакивает с боя. Полнейшая глупость и чушь. Сейчас в мире складывается такая ситуация, что форс-мажор был очевиден. Я даже скажу так: вылетел бы Хабиб на бой или нет, им всё равно запретили бы проводить турнир. Это было очевидно. Дэна Уайт тоже это понимал, но пытался принять и использовать эту ситуацию до конца», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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