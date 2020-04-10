Финкельштейн предположил, что турнир UFC 249 сорвался из-за денег

Президент промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Нурмагомедов лишился возможности вылететь из России из-за карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него.
«Дело не в том, прав Хабиб или нет. Он действительно не придумывал, что не может вылететь.
Что касается отмены турнира — скорее всего, они не договорились с телеканалом о деньгах. Я понимаю, что такое сделать выездной турнир, я организовывал «Битву в горах». Затраты в два раза больше обычных. Там же нет ни туалетов, ни сервиса, ни кухни. Это же всё нужно установить. UFC рассчитывал на телеканал, просто не сложилось. Допускаю, что дело может быть в этом», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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