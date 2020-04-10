Вартанян: если бы UFC 249 провели, ничего опасного не случилось бы

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Нурмагомедов лишился возможности вылететь из России из-за карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него.

«Обидно, что турнир отменили. Но вмешались объективные причины. Если бы турнир провели, ничего опасного бы не случилось. Для смешанных единоборств это был бы огромный скачок вперёд. Собралась бы огромная аудитория, жаждущая любых спортивных событий», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Источник: отменить UFC 249 заставил губернатор Калифорнии