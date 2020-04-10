Бывший тренер Фёдора Емельяненко объяснил, почему его прозвали Последний Император

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко получил прозвище Последний Император, так как стал последним победителем крупного турнира промоушена Rings в абсолютной весовой категории. Об этом рассказал бывший тренер и менеджер команды Russian Top Team Николай Питьков.

«Мы же выступали в Rings, а там победителей чемпионатов называли императорами, надевали лавровый венок, как у Юлия Цезаря. Всё это было у Ногейры или Волк-хана. А Фёдор стал последним чемпионом. Ну и заодно последним императором. Rings уже загибался», — приводит слова Питькова «Спорт-экспресс».

Емельяненко выступал за Russian Top Team с 2000 по 2003 год. После Rings российский спортсмен выступал в Pride. В 2003 году он стал чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

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