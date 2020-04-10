Гэтжи: сейчас наша задача — выиграть бой с коронавирусом

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соперником Тони Фергюсона в главном бое вечера должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, впоследствии его заменили на Гэтжи.



«Мне было очень приятно получить столько поддержки от разных людей со всего мира перед боем. Это добавило мне энергии. Я рад представлять родной город на турнирах, представлять своих друзей и свою семью. Я буду много работать ради встречи с новым соперником. Сейчас же наша задача — выиграть бой с коронавирусом. В этом нам должно помочь желание положительно влиять на окружающую нас среду. Спасибо всем. Дэна Уайт — настоящий босс! Я счастлив вести с ним дела», — написал Джастин Гэтжи в своём «инстаграме».



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