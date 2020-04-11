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Пётр Ян: смотрю, там Круз и Эдгар проснулись. В очередь, подбитые, скоро доберусь до вас

Пётр Ян: смотрю, там Круз и Эдгар проснулись. В очередь, подбитые, скоро доберусь до вас
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян выразил желание первым подраться с чемпионом организации Генри Сехудо.

«Тренировки каждый день. В любой непонятной ситуации работаем над собой.

Я смотрю, там Круз и Эдгар проснулись. В очередь, подбитые. Скоро доберусь до вас.

UFC, не разочаровывай людей. В один вечер две бороды», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Жозе Алду потенциально не сможет провести поединок на турнире UFC 250, если он состоится в США, поскольку у Алду закончилась рабочая виза, а продлить он её не может из-за ограничений в работе посольства в связи с пандемией коронавуирса. На UFC 250 Алду должен был провести бой с чемпионом организации в легчайшем весе Генри Сехудо.

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