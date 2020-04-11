На YouTube-канале UFC появилось видео боя Фёдора Емельяненко

На YouTube-канале Ultimate Fight Championship появилось видео боя российского бойца Фёдора Емельяненко 2004 года.

Ролик представляет из себя полную запись поединка Емельяненко с бразильским бойцом Антониу Родригу Ногейрой в турнире Pride Shockwave, проходившем 31 декабря 2004 года в японском городе Сайтама. Емельяненко одержал победу в том бою единогласным решением судей.

При этом давно известно о непростом отношении к Емельяненко президента UFC Дэны Уайта. В 2011 он, будучи президентом промоушена Strikeforce, уводил Фёдора из организации, назвав его «переоценённым». Однако в январе 2020 года Уайт назвал своим главным менеджерским провалом то, что у него не получилось организовать бой между Емельяненко и американцем Броком Леснаром.