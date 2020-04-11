Хабиб Нурмагомедов рассказал, как нужно относиться к критике

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях.

Только упорный труд и самоотдача, и понимание того, что результат даёт только Всевышний. Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще будет идеально, если из этой критики ты возьмёшь плюсы, а минусы просто отпустишь.

До нас было много Великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений, а что говорить о нас. Пусть Всевышний поможет нам всем в эти тяжёлые дни», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Напомним, ранее сообщалось, что турнир UFC 249, на котором Хабиб должен был провести бой с Тони Фергюсоном отменён из-за пандемии коронавируса.