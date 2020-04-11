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В UFC заинтересованы в реванше Ромеро и Вайдмана

В UFC заинтересованы в реванше Ромеро и Вайдмана
Бокс/ММА / UFC 0

Малки Кава, менеджер бойца UFC Йоэля Ромеро, сообщил, что организация заинтересована в реванше его подопечного и Криса Вайдмана.

«Нам предложили бой с Крисом Вайдманом, но у Йоэля повреждение глазницы. Я ждал момента, чтобы выяснить, сможет ли он подраться на турнире UFC 250 9 мая, но потом они отменили этот турнир. Думаю, Йоэль может встретиться с Вайдманом в полутяжёлом весе. Или с кем-то другим в этом дивизионе. Всё будет зависеть от того, как много времени у нас останется на подготовку. Если не останется, то почти наверняка Йоэль будет драться в среднем весе», — приводит слова Малки Кавы MMAFighting.

Первый поединок Ромеро и Вайдмана состоялся в ноябре 2016 года. Тот бой закончился победой Ромеро нокаутом в третьем раунде.

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