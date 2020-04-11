Чемпион Европы по боевому самбо Шангараев: не думаю, что Хабиб испугался Фергюсона

Чемпион Европы по боевому самбо Алберт Шангараев поделился мнением о российском чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.



«Про Хабиба много что говорят. А что говорить? Отличный боец, давно всё уже доказал. Чтобы про него ни говорили, он всё показал своими боями. А так, чем больше переносится бой, тем больше они денег заработают. Думаю, обстановка в мире с коронавирусом успокоится и бой Хабиба с Тони состоится. Будет очень интересный поединок. Шансы соперников оцениваю 50 на 50. Фергюсон тоже очень хороший и непредсказуемый боец. Сейчас об отмене боя многие говорят. При этом Хабиб одно говорит, организаторы — другое, болельщики — третье. И непонятно, кому верить. Так же и с коронавирусом. Слышал, они хотели провести бой в Абу-Даби, и из-за этого Хабиб улетел в Россию на подготовку.



Почему Хабиб не вернулся в Америку? Насколько понимаю, в это время его уже не пускали туда. Надо было разрешение брать чуть ли не у президента. Хабиб так говорит. Может, они не хотели, чтобы бой был закрытым, без зрителей. Не думаю, что Хабиб испугался Фергюсона», — приводит слова Алберта Шангараева ТНВ.