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Чемпион Европы по самбо Шангараев: Хабиб не шоумен, но внёс своё имя в историю ММА

Чемпион Европы по самбо Шангараев: Хабиб не шоумен, но внёс своё имя в историю ММА
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион Европы по боевому самбо Алберт Шангараев поделился мнением о российском чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

«От ММА организаторы и зрители в первую очередь ждут зрелища. Победа действительно не так важна. Некоторые бойцы выходят и делают шоу. Даже если проигрывают, их запоминают. И они становятся великими бойцами. Хабиб, думаю, — не шоумен. Но мне нравится, как они строят стратегию, подходят к боям. К каждому сопернику у них индивидуальный подход. При этом к Хабибу соперники не могут подобрать ключ. И из-за этого, думаю, Хабиб уже великий боец, внёс своё имя в историю ММА», — приводит слова Алберта Шангараева ТНВ.

Напомним, 18 апреля Хабиб нурмагомедов должен был провети бой с Тони Фергюсоном, но сначала отказался от боя из-за пандемии коронавируса, а затем турнир был отменён.

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