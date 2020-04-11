Пётр Ян выразил желание провести бой с Сехудо на турнире UFC 250

Российский боец UFC Пётр Ян выразил желание провести поединок с чемпионом организации в легчайшем весе Генри Сехудо на турнире UFC 250, если Жозе Алду не сможет провести этот бой. Ранее сообщалось, если турнир состоится в Америке, то Алду не сможет провести поединок из-за проблем с визой.
«Если турнир UFC 250 будет проведён на острове, значит ли это, что Жозе Алду не потребуется виза и он по-прежнему сможет драться с Генри Сехудо? Или наконец настало время старикам вернуться в конец очереди и дать законному претенденту свергнуть с пьедестала этого тройного клоуна?» — написал Пётр Ян в «Твиттере».
На счету 33-летнего Сехудо 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он был чемпионом UFC и в наилегчайшем весе, но освободил титул.
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