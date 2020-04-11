Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бивол не против провести поединок с Бетербиевым

Бивол не против провести поединок с Бетербиевым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном противостоянии с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым. По его словам, такая схватка имеет смысл.

«Это отличный бой. Такой поединок будет по-настоящему сложным как для меня, так и для него. Мы знаем друг друга, и могу сказать, что Артур — один из самых опасных боксёров в мире. Очень мощный, у него два чемпионских пояса, так что это того стоит», — приводит слова Бивола пресс-служба DAZN на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Артур Бетербиев в предыдущем поединке нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у того пояс по версии WBC. Бивол в минувшей схватке решением судей победил Ленина Кастильо.

Бивол: готов встретиться с Канело во втором среднем весе, моя цель не гонорар
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020