Бивол не против провести поединок с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном противостоянии с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым. По его словам, такая схватка имеет смысл.

«Это отличный бой. Такой поединок будет по-настоящему сложным как для меня, так и для него. Мы знаем друг друга, и могу сказать, что Артур — один из самых опасных боксёров в мире. Очень мощный, у него два чемпионских пояса, так что это того стоит», — приводит слова Бивола пресс-служба DAZN на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Артур Бетербиев в предыдущем поединке нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у того пояс по версии WBC. Бивол в минувшей схватке решением судей победил Ленина Кастильо.