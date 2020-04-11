Бивол не против провести поединок с Бетербиевым
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном противостоянии с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым. По его словам, такая схватка имеет смысл.
«Это отличный бой. Такой поединок будет по-настоящему сложным как для меня, так и для него. Мы знаем друг друга, и могу сказать, что Артур — один из самых опасных боксёров в мире. Очень мощный, у него два чемпионских пояса, так что это того стоит», — приводит слова Бивола пресс-служба DAZN на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Артур Бетербиев в предыдущем поединке нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у того пояс по версии WBC. Бивол в минувшей схватке решением судей победил Ленина Кастильо.
Бивол: готов встретиться с Канело во втором среднем весе, моя цель не гонорар
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