Речь Конора Макгрегора стала частью нового трека известного рэпера

Известный канадский рэп-исполнитель Тори Лейнз записал новый трек под названием Stupid Again. В песне он использовал речь экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, которая прозвучала сразу после победы ирландца над Эдди Альваресом, сообщает Goss.ie.

В частности, в песню вошли следующие слова: «От всего сердца хочу воспользоваться шансом, чтобы не извиняться ни перед кем. Чемпиону в двух весовых категориях плевать на то, что говорят другие».

27-летний Лейнз очень популярен в США. Количество его подписчиков в социальной сети «Инстаграм» — около 8 млн.

Что касается Макгрегора, Конор, невзирая на редкие выступления и многочисленные скандалы, остаётся одним из самых популярных бойцов в мире.