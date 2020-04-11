Майдана сделал сувенир из выбитого зуба Мейвезера

Бывший чемпион мира Маркос Майдана утверждает, что в ходе поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвзером ему удалось выбить зуб американца, из которого он впоследствии сделал сувенир.

Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Инстаграме».

Американский боксёр утверждает, что удар Майданы в третьем раунде был действительно хорош, но отрицает, что в результате атаки соперника он лишился зуба.

«Майдана попал в меня в третьем раунде вместе с сигналом гонга. Это был действительно хороший удар. До этого ему не удавалось меня потрясти, но в тот раз случилось жёсткое попадание. Но зуба он у меня не выбил. Он крепкий парень, с отличным ударом, но зуба у меня не выбивал», — приводит слова аргентинца BoxingScene.