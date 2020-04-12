Лобов отказал Bellator, потому что Bare Knuckle FC «завалил» его деньгами

Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал, что был готов к подписанию контракта c промоушеном Bellator, но не подписал с ним контракт, поскольку лига кулачных боёв Bare Knuckle FC перебила предложение с финансовой точки зрения.
«Честно говоря, в Bellator предложили мне контракт сразу, как я покинул UFC. Это было очень хорошее предложение и я был очень благодарен за него. Хотел подписать контракт, но в то же самое время на меня вышли представители Bare Knuckle FC и завалили меня деньгами, я просто не мог им отказать.
Я попытался попросить большего у Bellator, чтобы контракт с ними имел для меня смысл, но они не пошли на это. Так что решение далось мне легко, отказать Bare Knuckle FC было просто невозможно.
Как бы то ни было, я всё ещё не исключаю перехода в Bellator. Промоушен дважды в год приезжает в Ирландию и устраивает классные шоу. Определённо, вижу себя в этой лиге, но пока я близок к подписанию контракта с KSW.
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