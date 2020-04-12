Тони Фергюсон продолжает сгонку веса, несмотря на отмену турнира UFC 249

36-летний американский боец смешанных единоборств и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сообщил в своём «инстаграме», что продолжает сгонку веса, несмотря на отмену турнира UFC 249, который должен был пройти 18 апреля.

«Всё ещё работаю. Собираюсь сделать вес к пятнице», — написал Фергюсон.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Тони Фергюсона.

Напомним, что 10 апреля стало известно, что турнир UFC 249, который планировался провести в индейской резервации на частном острове, отменён из-за пандемии коронавируса. Изначально соперником Фергюсона в главном бое вечера должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, затем его заменили на Джастина Гэтжи.

Видео, как Фергюсон отрабатывает удары локтями на металлической стойке, доступно на «Чемпионате».