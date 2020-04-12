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Волков — о карантине: лично я не чувствую ограничения свободы

Волков — о карантине: лично я не чувствую ограничения свободы
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Александр Волков поделился мыслями о жизни в условиях карантина. По словам спортсмена, невзирая на жёсткие меры, он не чувствует ограничения свободы.

«Многие говорят, об ограничении свободы, но лично я не чувствую этого. Добрался до многих вещей, до которых не доходили руки, читаю книги, экспериментирую с тренировками и, конечно, провожу время с семьёй. Оставайтесь позитивными, будьте в физическом тонусе, и никакой вирус вам будет не страшен! Всем — здоровья», — написал Волков на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, карантин введён из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 13,5 тыс. случаев заражения, 106 из них стали смертельными.

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