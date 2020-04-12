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Шлеменко раскритиковал сотрудников аптек, обвинив их в хамстве по отношению к льготникам

Шлеменко раскритиковал сотрудников аптек, обвинив их в хамстве по отношению к льготникам
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от опыта волонтёрской работы. Соответствующие обязанности он на себя взял в связи с карантином и пандемией коронавируса.

«Люди будьте добрее друг к другу. Попробовав себя в роли волонтёров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением сотрудников государственных аптек к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищённых и требующих нашей поддержки.

Нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств. В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но к сожалению, многие этого не понимают", — написал Шлеменко на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

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