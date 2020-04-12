Шлеменко раскритиковал сотрудников аптек, обвинив их в хамстве по отношению к льготникам
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от опыта волонтёрской работы. Соответствующие обязанности он на себя взял в связи с карантином и пандемией коронавируса.
«Люди будьте добрее друг к другу. Попробовав себя в роли волонтёров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением сотрудников государственных аптек к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищённых и требующих нашей поддержки.
Нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств. В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но к сожалению, многие этого не понимают", — написал Шлеменко на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
11:22
-
10:25
-
09:22
-
04:59
-
00:17
- 11 апреля 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:59
-
20:36
-
19:49
-
18:46
-
17:28
-
16:44
-
15:52
-
14:50
-
14:00
-
12:42
-
11:40
-
10:49
-
09:46
-
05:50
-
02:24
-
00:43
- 10 апреля 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:45
-
19:57
-
18:02
-
16:00
-
15:41
-
15:08
-
15:06
-
14:51
-
14:32
-
13:46
Партнерский контент