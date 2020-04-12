Майк Тайсон: я бы не смог победить Мохаммеда Али

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился мыслями о недавнем результате виртуального фэнтези-турнира, в финале которого он победил легендарного Мохаммеда Али. По словам американца, в реальной жизни ему не удалось бы добиться подобного.

«Знаю, это просто виртуальная фэнтези-игра. В реальности я бы с ним не справился. Мохаммед Али — величайший боксёр в истории», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

53-летний Тайсон начал карьеру в профессиональном боксе в 1985 году, когда ему было 18 лет. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел 6 поражений, два боя признали несостоявшимися.

Али и Тайсон боксировали в разные эпохи. Мохаммед завершил карьеру в 1981 году.

Ранее чемпионат публиковал лучшие нокауты в исполнении Майка Тайсона.