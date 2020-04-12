Владимир Соловьёв: мне кажется, Хабиб и Конор подружатся

Известный телеведущий Владимир Соловьёв поделился мыслями о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, а также о вражде россиянина с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Соловьёв убеждён, что бойцы наладят отношения.
«Хабиб очень хорошо борется, и мне нравятся его отношения с отцом, но, на мой взгляд, иногда он очень опасно пропускает в голову. Очень опасно. Это моё абсолютно дилетантское и любительское мнение. Он фантастически талантливый парень, и надо понимать, что олимпийским чемпионом иногда стать легче, чем показать такой послужной список, какой показал Хабиб.
И он действительно великий спортсмен. Но каждый раз, когда ему прилетает, я волнуюсь. Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные стулья в автобус, это уголовное преследование, эта хулиганка… Мне кажется, время пройдёт и ребята подружатся, и у них будут прекрасные отношения. Конор даже не включает голову. Его задача — просто сделать шоу. Задача простая. Ему надо, чтобы никто не отрывался от экрана. Чтобы PPV собрало столько денег, чтобы всем было хорошо", — сказал Соловьёв в прямом эфире на странице Игоря Лазорина в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» показывал один из многочисленных конфликтов Хабиба и Конора. На церемонии взвешивания ирландец попытался ударить Нурмагомедова.
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