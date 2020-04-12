Гассиев приготовил яичницу Кремлёву

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев приготовил яичницу генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву. Процесс готовки был заснят на видео самим Кремлёвым.

«Всем доброе утро. Всех с воскресным днём. Мурат оказывается умеет делать не только шашлыки, но яичницу умеет жарить. Жду, когда он сделает нам прекрасный завтрак. Только не пересоли, пожалуйста. Посмотрим, вкусную надеюсь сделает. Не солёную», — сказал Кремлёв.

Соответствующее видео размещено на странице Кремлёва в «Инстаграме».

Ранее подписчики Кремлёва раскритиковали его за то, что тот устроил гонки на квадроциклах в условиях карантина. Напомним, что все соревнования в России приостановлены из-за пандемии коронавируса.