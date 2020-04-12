Гассиев приготовил яичницу Кремлёву
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев приготовил яичницу генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву. Процесс готовки был заснят на видео самим Кремлёвым.
«Всем доброе утро. Всех с воскресным днём. Мурат оказывается умеет делать не только шашлыки, но яичницу умеет жарить. Жду, когда он сделает нам прекрасный завтрак. Только не пересоли, пожалуйста. Посмотрим, вкусную надеюсь сделает. Не солёную», — сказал Кремлёв.
Соответствующее видео размещено на странице Кремлёва в «Инстаграме».
Ранее подписчики Кремлёва раскритиковали его за то, что тот устроил гонки на квадроциклах в условиях карантина. Напомним, что все соревнования в России приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Кремлёва раскритиковали за участие в гонках на квадроциклах во время карантина
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
15:46
-
14:32
-
13:25
-
12:39
-
11:22
-
10:25
-
09:22
-
04:59
-
00:17
- 11 апреля 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:59
-
20:36
-
19:49
-
18:46
-
17:28
-
16:44
-
15:52
-
14:50
-
14:00
-
12:42
-
11:40
-
10:49
-
09:46
-
05:50
-
02:24
-
00:43
- 10 апреля 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:45
-
19:57
-
18:02
-
16:00
-
15:41
-
15:08
Партнерский контент