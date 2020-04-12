RIZIN опубликовала полную запись боя Флойда Мейвезера и Тенсина Нацукавы

На YouTube-канале RIZIN FIGHTING FEDERATION была опубликована полная видеозапись поединка бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и японского кикбоксёра Тенсина Нацукавы. Поединок проходил 31 декабря 2018 года в городе Сайтама (Япония) в рамках турнира RIZIN 14. Этот бой, несмотря на статус выставочного, был главным событием турнира.

Права на видео принадлежат RIZIN FIGHTING FEDERATION. Посмотреть запись боя можно на YouTube-канале RIZIN.

Мейвезер трижды отправлял Нацукаву в нокдаун в первом раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.



Бой Мейвезера и Нацукавы имел выставочный характер и проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг). Отметим, что матч проходил без судей, его результат не войдёт в послужные списки спортсменов.