RIZIN опубликовала полную запись боя Флойда Мейвезера и Тенсина Нацукавы

На YouTube-канале RIZIN FIGHTING FEDERATION была опубликована полная видеозапись поединка бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и японского кикбоксёра Тенсина Нацукавы. Поединок проходил 31 декабря 2018 года в городе Сайтама (Япония) в рамках турнира RIZIN 14. Этот бой, несмотря на статус выставочного, был главным событием турнира.
Права на видео принадлежат RIZIN FIGHTING FEDERATION. Посмотреть запись боя можно на YouTube-канале RIZIN.
Мейвезер трижды отправлял Нацукаву в нокдаун в первом раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.
Бой Мейвезера и Нацукавы имел выставочный характер и проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг). Отметим, что матч проходил без судей, его результат не войдёт в послужные списки спортсменов.
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