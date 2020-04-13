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Проводников: я открыт, ни от кого не бегаю и готов драться со всеми

Проводников: я открыт, ни от кого не бегаю и готов драться со всеми
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Депутат Думы ХМАО, боксёр, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников сообщил, что он может возобновить карьеру.

«Я всегда соглашаюсь на самые сложные бои. Такова моя философия. Чего скрывать, в бою с Брэдли я был мясом для чемпиона, который должен был просто выйти и размяться перед большим боем. Наш поединок походил на первый фильм про Рокки. Там такая бойня была, что после 6-7 раунда угол Брэдли хотел остановить бой. После этого поединка мы оба мочились черной кровью.

Я открыт, ни от кого не бегаю и готов драться со всеми. Наверное, я единственный боксёр, который просто говорит: «Отправляйте контракт, давайте». Трудности делают нас сильнее. Нужно делать выводы, нужно работать. Я решил для себя: либо мы растем и идем дальше, либо вешаем перчатки — третьего не дано», — приводит слова Проводникова «Матч ТВ».

36-летний Проводников провёл 30 боёв, в которыз одержал 25 побед.

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