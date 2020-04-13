Гаджиев: бой А. Емельяненко и Харитонова — вечный огонь, в него нужно подкинуть дровишек

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил уверенность, что поединок между российскими мастерами ММА Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым по-прежнему является привлекательным событием для многих болельщиков

«Мне кажется, что бой между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым всегда актуален. Но этот поединок сейчас находится не на первом месте в повестке дня. Потому что сейчас больше говорят о матче Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. А дальше в числе возможных соперников Александра фигурировали и Владимир Минеев, и Дмитрий Смоляков, и Александр Шлеменко.



В этом плане матч с Харитоновым в настоящее время отошёл на второй план. Сергей сейчас занимается своими боями. Но мне кажется, что это вечный огонь, и если туда подкинуть дровишек, то он разгорится снова», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».



Напомним, Александр Емельяненко отправился в Грозный ради подготовки к поединку с Магомедом Исмаиловым. Встреча была назначена на 3 апреля. Из-за пандемии коронавируса её перенесли на 24 июля. Тем не менее Емельяненко решил не оставлять тренировочный процесс и поддерживает форму в клубе «Ахмат».