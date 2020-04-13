Шлеменко может подраться с Тейлором после карантина

Исполнительный директор промоушена RCC Николай Клименко сообщил, что хочет провести бой с участием Александра Шлеменко и Луиса Тейлора по окончании периода действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Бой планировался на 25 апреля и должен был возглавить турнир RCC8.

«У RCC был плотный календарь на этот год, апрельский турнир обещал быть очень интересным. Но, несмотря на вынужденную паузу, мы бы всё равно хотели провести бой между Шлеменко и Тейлором. Этот бой очень крупный, мы давно его планировали.

Александру очень сложно подобрать соперника. Тейлор — топовый боец, он был победителем Гран-при PFL. Но сейчас нам ничего не остаётся, кроме как просто ждать.

Пока рано что-то заявлять или планировать. Стоит дождаться мая и разрешения на проведение массовых мероприятий. Все заявленные турниры будут разумно сокращаться, надеюсь, классический новогодний турнир мы проведём, касательно других крупных турниров не могу ничего сказать», — цитирует Клименко пресс-служба RCC.

Поединок Шлеменко и Тейлора должен был состояться в декабре 2019 года на турнире RCC7, но позже Тейлора заменил экс-боец UFC Дэвид Бранч. Тогда Шлеменко победил удушающим приёмом в первом раунде.