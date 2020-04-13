«Не устраивает совершенно». Познер — о работе Валуева в Госдуме

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал то, что бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев по окончании спортивной карьеры стал политиком. В настоящее время Валуев является депутатом Государственной Думы Российской Федерации.
Познера спросили, устраивает ли его, что Валуев в том числе отвечает за решения, которые касаются всех.
«Меня это не устраивает совершенно. Я не хочу сказать ничего плохого о Валуеве, хотя боксёр он был совершенно никакой. Мягко говоря, не Мохаммед Али. У меня нет ощущения, что он владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть», — приводит слова журналиста Sports.ru.
Также Познер ответил на вопрос, почему спортсмены почти всегда поддерживают действующую власть.
«Это их надо спросить. Я думаю, что если человек хочет делать карьеру и дальше продвигаться, то один из способов добиваться этого — поддерживать сильных мира сего. Показать свою преданность, патриотизм и так далее.
Кстати, когда какой-нибудь спортсмен начинает критически говорить о власти, обычно это не кончается уж очень хорошо», — заметил он.
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