Боец MMA Малютин рассказал, в чём А. Емельяненко лучше Фёдора и Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Михаил Малютин поделился впечатлениями от совместных тренировок с Александром Емельяненко. По его словам, А. Емельяненко было достаточно посмотреть на какой-либо приём, чтобы тут же его повторить, в то время как его брату Фёдору Емельяненко и Хабибу Нурмагомедову на это требуется время.
«Я не видел более талантливого человека, чем Александр Емельяненко. Это феномен. Он, обладая таким весом… Мы как-то приехали на сборы, он со спринтером одинаково пробежал 50 метров. Как побежал!
Подошёл к штанге, сделал 10 подходов, и все качки были в шоке. Александр никогда не поднимал штангу, просто подошёл и сделал. Феноменальный.
Александру хватало лишь посмотреть, чтобы повторить, а Фёдору и Хабибу — сто раз сделать. Только чемпионами становятся те, кто сделал что-то сто раз», — цитирует Малютина «Спорт-экспресс».
Также посмотрите видео, как Михаил Кокляев пытался стать боксёром, чтобы побить А. Емельяненко.
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