Чемпион UFC Джон Джонс: когда я пью, не могу остановиться

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, которого недавно арестовали за вождение в нетрезвом виде, рассказал о проблемах с алкоголем. Боец признался, что не может себя контролировать.

«Когда я пью, не могу остановиться. Но я не позволяю этому перевесить всё то хорошее, что есть во мне. Некоторые люди думают лишь о том, чего они хотят. Я сосредоточен на своих положительных качествах. Наверное, именно поэтому я преуспеваю из года в год», — написал спортсмен в своём «твиттере».

Джонс за езду в нетрезвом виде был помещён под домашний арест. Спортсмен заключил сделку со следствием и согласился на испытательный срок в течение года. Также в качестве сделки бойцу предстоит отбывать 96 часов в программе общественного заключения, которая будет напоминать домашний арест. Джонсу придётся носить монитор на лодыжке, что позволит властям убедиться, что он не покинет свою резиденцию, если у него нет разрешения. Это уже не первые проблемы Джонса с законом. В прошлом он лишался водительских прав на полгода.