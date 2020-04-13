Фотограф UFC, сделавший знаменитое фото боя Нурмагомедов — Макгрегор, умер от коронавируса

Фотограф ММА Энтони Кауси скончался от коронавируса на 49-м году жизни, сообщает BJ Penn. Снимки Кауси публиковались в New York Post. Он по праву считался одним из ведущих фотографов UFC.

22 марта Кауси опубликовал в «Инстаграме» фотографию из госпиталя, сообщив, что он заразился коронавирусом.

«Я никогда не думал, что у меня будет что-то подобное. Я думал, что я несокрушим», — написал тогда Кауси.

Фотограф сделал множество снимков, которые вошли в историю UFC. Например, знаменитый снимок с удушающим приёмом россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором Макгрегором является его работой.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Кауси.

Коронавирусом в мире заразились уже почти 1,9 млн человек. От инфекции скончались более 117 тыс, выздоровели около 438 тыс.